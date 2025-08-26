Notarztthema im Ybbstal: Waidhofens Bürgermeister lädt zu Rundem Tisch

Weil Kritik und Verunsicherung zur geplanten Auflassung der Notarztdienststelle in Waidhofen an der Ybbs nicht abnehmen, hat Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP) „alle relevanten Partner“ für Donnerstag an einen Tisch eingeladen. Wie berichtet, wurde bei der Präsentation der neuen Rettungslandschaft für Niederösterreich auch angekündigt, dass anstatt der Notarztstation in Waidhofen, der in der Nachbargemeinde Ybbsitz befindliche Stützpunkt des Rettungshubschraubers Christophorus 15 (C15) mit einem Notfalleinsatzfahrzeug ausgestattet wird, damit der Notarzt im Ybbstal Notfälle abarbeiten könne, falls der Helikopter nicht ausfliegen kann.

"Klarheit schaffen, Versorgung sichern: Runder Tisch zur Notfallversorgung in Waidhofen“, mit diesem Slogan hat Krammer auf seiner Facebook-Seite das Treffen für Donnerstag publik gemacht. Der Stadtchef und seine Regierungspartner zeigten sich über die Lösung, den C15-Stützpunkt zu stärken, im ersten Moment zufrieden und taten das auch kund. "Damit bleibt eine Notarztversorgung im Ybbstal“, so Krammer gegenüber dem KURIER. Zu Erinnerung: Anfang August hatten Bürgermeister aus dem gesamten Ybbstal und auch aus den Gemeinden in der angrenzenden Steiermark und aus Oberösterreich die geplante Streichung des Stützpunkts für das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) in Waidhofen/Ybbs kritisiert und einen Dialog mit den Landesverantwortlichen eingefordert.

"Die geplante Schließung des Notarztstützpunktes in Waidhofen sorgt verständlicherweise für Verunsicherung. Das nehme ich sehr ernst. In den vergangenen Tagen kursierten dazu viele unterschiedliche Meinungen und Informationen. Was zusätzlich zu Unsicherheiten führt. Deshalb ist mir ein offener und sachlicher Austausch besonders wichtig“, teilt Krammer nun mit. Er habe für Donnerstag alle relevanten Partner an einen Tisch eingeladen, darunter Vertreter des Roten Kreuzes, des Landesklinikums, der Flugrettung, des Komitees Herzalarm sowie der Stadtpolitik, so der Bürgermeister. Es solle Klarheit geschaffen und die Bevölkerung umfassend informiert werden. Krammer: "Denn was zählt, ist die Gewissheit, dass die Notfallversorgung in unserer Region auch in Zukunft rund um die Uhr gesichert bleibt.“