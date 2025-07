Emotionale Appelle und eine neue Petition gegen drohendes Notarzt-Aus

Immer kämpferischer werden die Appelle aus einigen Regionen an die niederösterreichische Landespolitik, die angekündigte Reform des Notarztwesens zu überdenken und zu stoppen. Gemeindeverantwortliche und erfahrene Notfallmediziner sind am Donnerstag in Ybbs/Donau und in Waidhofen/Ybbs aufmarschiert, um klarzumachen, dass man die im nö. Gesundheitsplan geplante Auflassung ihrer Notarztstützpunkte nicht akzeptieren werde. Auch Gegenwehr wurde in den Raum gestellt.