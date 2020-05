Kaum kleiner als Deutschland und dafür fast menschenleer - das ist Norwegen, der Nachbar von Schweden und Dänemark im hohen Norden Europas. Wer seine Koffer für dieses Land packt, den erwartet ein ganz einmaliges Naturerlebnis. Nicht umsonst gilt Norwegen als das Land der Fjorde und Inseln. Alleine 150.000 Eiländer finden sich an der Westküste. Längst hat sich der nur rund 5 Millionen Einwohner umfassende Staat aus dem jahrhundertelang bestehenden Schatten Dänemarks befreit. Seine Städte Oslo, Bergen oder Trondheim laden zum Sightseeing ein. Und wer Ruhe braucht, findet sie an den zahlreichen einsamen Stränden der Südküste oder in den 18 Nationalparks. Vor allem aber hat man in Norwegen besonders viel Zeit zum genießen, denn auch an 80 Nächten im Jahr scheint hier die Sonne und lässt die Tage doppelt nutzbar werden.