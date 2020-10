NÖ: Das Bundesheer hat 77 neue Offiziere

In einem Corona-konformen Rahmen musterten am Samstag 53 Berufs- und 24 Milizoffiziere, darunter fünf Frauen, an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt aus. Im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, dem Oberbefehlshaber des Bundesheeres, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, und dem Generalstabschef General Robert Brieger erlebten die frischen Offiziere ihren großen Tag bei strahlendem Sonnenschein. Nach dem Treueeid wurden sie dem Bundespräsidenten und der Bundesministerin persönlich vorgestellt.