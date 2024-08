NÖ: Zillenfahrer der Feuerwehren ermittelt auf der Thaya ihre Champions

Die Thaya bei Raabs im Bezirk Waidhofen an der Thaya ist jenes Gewässer, auf dem die Zillenfahrer der niederösterreichischen Feuerwehren ab Donnerstag ihre Besten ermitteln werden. An die 1.000 Zillenteams, darunter auch 50 Frauenduos werden am Start sein.

Die Fertigkeit, mit wendigen Holzzillen schnell vom Hochwasser bedrohte Menschen und Tiere retten zu können, gehört in den Feuerwehren zur gelebten Praxis. Jährlich werden derartige Rettungseinsätze in Katastrophengebieten benötigt. Um für diese Herausforderungen gewappnet zu sein, stehen jedes Jahr verschiedene sportliche Wettkämpfe auf dem Terminkalender. Den Höhepunkt bilden nach den Wettkämpfen auf Bezirksebene die Landeswasserdienstleistungsbewerbe.