NÖ: Wolfpassings Bürgermeister Walter Grosser gestorben

Am 30. Oktober 2017 wurde Walter Grosser zum Bürgermeister der Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing gewählt. Am 14. Jänner ist er nun vollkommen unerwartet im 59. Lebensjahr verstorben. Er war verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und Großvater einer Enkeltochter. Grosser wurde am 21. November 1961 in Tulln geboren und war in der Oesterreichischen Nationalbank im Bereich des Druckereiwesens beschäftigt.