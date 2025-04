Bahnfahren in der Zukunft: Forscher aus NÖ halten Schienen in Schuss

In China bringen Hochgeschwindigkeitszüge ihre Passagiere mit 400 km/h und mehr von A nach B. Davon sind wir in Europa noch weit entfernt. Wissenschafter in Wiener Neustadt arbeiten aber intensiv an der Bahninfrastruktur der Zukunft.

Damit Millionen Kunden, Reisende und Pendler eine möglichst ruhige und angenehme Zugfahrt erleben, tüfteln in den Laboren am Technopol Chemiker, Techniker und Ingenieure an neuen Innovationen – teils in enger Zusammenarbeit mit den ÖBB und anderen Beförderern und Partnern aus elf Ländern.