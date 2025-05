Nervenprobe für Anrainer: Start für viergleisigen Bahnausbau in Wiener Neustadt

Am Dienstag war Spatenstich für das 170 Millionen Euro Mammutprojekt der ÖBB . Da die Bahnlinie mitten durch dicht besiedeltes Wohngebiet in der Stadt führt, gehen mit dem Bau weitreichende Einschränkungen, Lärm- und Verkehrsbelastung einher.

40 Züge pro Stunde

Am Hauptbahnhof Wiener Neustadt laufen sechs Bahnstrecken ineinander. Die Stadt ist einer der Taktknoten mit den meisten Zugankünften in Österreich. In der Morgen- und Abendspitze halten 40 Züge pro Stunde, also ein Zug alle eineinhalb Minuten.

Der Ausbau sei dringend notwendig, weil die Südbahn und die Pottendorfer Linie viergleisig nach Wiener Neustadt kommen, am Nordkopf der Stadt allerdings nur mehr drei Gleise bis zum Bahnhof führen.