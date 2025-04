Vier Jahre Baustelle: Viergleisiger Bahnausbau in Wiener Neustadt

Da die Bahnlinie mitten durch dicht besiedeltes Wohngebiet in der Stadt führt, gehen mit dem Bau auch weitreichende Maßnahmen und Einschränkungen einher. Am Montag wurde die betroffene Bevölkerung in Form einer Planausstellung von den ÖBB darüber informiert, was bis zum Jahr 2029 auf sie zukommt.

© ÖBB/ZKPT Die neue Eisenbahnbrücke über die Fischauer Gasse

Sechs Bahnstrecken kommen zusammen Wiener Neustadt gilt an der Südbahn als eine verkehrsstrategisch wichtige Drehscheibe im Wiener Umland. Am Hauptbahnhof laufen sechs Bahnstrecken ineinander. Die Stadt ist einer der Taktknoten mit den meisten Zugankünften in Österreich. In der Morgen- und Abendspitze halten 40 Züge pro Stunde, also ein Zug alle eineinhalb Minuten, so die ÖBB. Bisher verliefen in Wiener Neustadt zwei Gleise der Südbahn und ein Gleis der Pottendorfer Linie bis zum Bahnhof. Da die Pottendorfer Linie seit Kurzem durchgehend zweigleisig ausgebaut ist, kommt es nun zum dringend nötigen Lückenschluss – in Form des vierten Gleis bis zum Hauptbahnhof.

© Kurier Grafik

© ÖBB/ZKPT Die Eisenbahnbrücke bei der Warmen Fischa

Sperre wichtiger Verkehrsadern Der Baubereich erstreckt sich von der Höhe Wiener Straße (B17) über mehrere Kilometer durch das Flugfeld, die Josefstadt und Teile der Innenstadt. Für das vierte Gleis muss der Bahnkörper von Höhe der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) bis zur Kollonitschgasse verbreitert und über eine Länge von 1,2 Kilometern mit Stützmauern gesichert werden. Knackpunkt für Autofahrer und Anrainer wird sicherlich die Neuerrichtung und Adaptierung von vier bestehenden Eisenbahnbrücken (Fischauer Gasse, Warme Fischa, Pöckgasse, Kollonitschgasse). Zwei davon liegen an den stark frequentierten Durchzugsstraßen in der Fischauer Gasse und der Kollonitschgasse an wichtigen Verkehrsadern durch das Stadtgebiet. In der Bauphase kommt es zu einer Sperre und Umleitung des Straßenverkehrs.