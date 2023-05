NÖ: Wenig Freude mit kurzer Ausgehzeit für Junge in OÖ

Vor allem in Grenzregionen rund um OÖ kommt es wegen der unterschiedlichen Ausgehzeiten bei der Jugend zu Unverständnis und Frust. So auch im Most- und im Waldviertel in NÖ.

Während in allen anderen Bundesländern Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr bis 23 Uhr und zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr bis 1 Uhr ausgehen dürfen, müssen sie in Oberösterreich eine Stunde früher zu Hause sein. Das gilt natürlich auch für nö. Jugendliche, wenn sie Feste jenseits der Landesgrenze in Perg oder Steyr feiern.