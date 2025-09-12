Im Weingut Pröll: Aquarell bringt 12.500 Euro für Menschen in Not

"Ein Erz-Rapidler versteigert das Bild von einem Erz-Austrianer, das gefällt mir besonders", sagte Kunstsammler Michael Bertalanffy zu Moderator Andy Marek, als im Hof des Radlbrunner Weinguts Pröll ein Aquarell von Kurt Moldovan versteigert wurde. Der Erlös ging an den Verein "Hilfe im eigenen Land", dessen Präsidentin Sissi Pröll ist.

Bertalanffy spendete das Bild, weil er überzeugt ist: "Wenn man selbst auf die Sonnenseite gefallen ist, dann sollte man etwas Gutes tun." Darum wünschte er den 85 Gästen ein "fröhliches Bieten". Die Atmosphäre idyllischen Hof war bestens. Das lag nicht nur daran, dass das Wetter hielt, sondern auch, dass Andy Marek zunächst den früheren Landeshauptmann Erwin Pröll zu sich holte, um einige Anekdoten von gemeinsamen Auftritten zu erzählen.

12.500 Euro - das ist die Summe, über die sich der Verein "Hilfe im eigenen Land" freute, als im Weingut Pröll ein Bild versteigert wurde.

Erwin Pröll nach Radunfall wieder fit und zu Scherzen aufgelegt "Es ist ein große Freude, zu sehen, wie Andi und Michi den Weinbaubetrieb meiner Eltern weiter veredelt haben", sprach er die Hausherren an. Stolz sei er aber auch auf den Juniorchef Maximilian, der heuer zum zweiten Mal den Titel "Jungwinzer des Jahres" holte. "Man spürt, dass die Werte unserer Familie in die nächste Generation weitergegeben werden." Natürlich war Pröll jüngster Radunfall Thema. "Es geht mir gut", sagte Pröll mit Blick zu Ultra-Rad-Weltmeister Philipp Kaider. "Nächstes Jahr fahr ich mit ihm quer durch Amerika. Trainier' ordentlich, damit du nicht in mein Hinterrad schauen musst", scherzte der 78-Jährige.

Den Verein, dem seine Frau vorsteht, gibt es seit nun 60 Jahren. In dieser Zeit wurden 45 Millionen Euro gespendet. "Eine unglaubliche Summe", so Marek, der wissen wollte, warum "Hilfe im eigenen Land" so erfolgreich ist. Für den "First Husband" der Präsidentin ist klar: "Der Verein genießt großes Vertrauen. 100 Prozent der Spenden werden weitergegeben, das wird auf Punkt und Beistrich eingehalten." Die Aufgabe der Präsidentin: "Schauen, dass Geld herein kommt" Sissi Pröll sprach mit Marek über das Grundrezept ihres Vereins: "Das ist das Vertrauen." Sie spüre die persönliche Zuwendung der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die den Betroffenen zuhören. "Ohne Geldspenden geht es einfach nicht. Ich bin dafür da, dass Geld herein kommt", sagte sie schmunzelnd.

Der Hollabrunner Architekt Ernst Maurer (l.) ersteigerte eine Magnumflasche "Antonia", der beste Rotwein im Hause Pröll, wie Winzer Maximilian Pröll verriet.

Hilfe im eigenen Land zahle sofort aus, wenn ein Notfall eintritt. Egal, ob es sich um Hochwasseropfer handle, oder wenn eine Mutter mit fünf kleinen Kindern plötzlich alleine dasteht, weil ihr Mann tödlich verunglückt ist. "Voriges Jahr haben wir über eine Million Euro Spenden bekommen. Unser kleiner Verein, das ist unglaublich!", war der Präsidentin die Freude, helfen zu können, anzusehen. "Bester Rotwein" ging an Architekt Ernst Maurer Um die Gäste für die eigentliche Auktion aufzuwärmen, holte Marek Maximilian Pröll vors Mikro. Er stellte das Weingut, das auf eine über 300-jährige Geschichte zurückblickt, vor und prognostizierte einen "super Jahrgang 2025". Danach wurde eine Magnumflasche des Rotweins "Antonia" Jahrgang 2023 versteigert. "Unser bester Rotwein", animierte Pröll die Bieter. Die Flasche ging für 550 Euro an den Hollabrunner Architekten Ernst Maurer.

Dann ging's um das eigentliche Verstreigerungsobjekt: Die Bieter füllten Kärtchen aus, die in eine Box geworfen werden konnten, bis ein Handywecker ertönte, dann war die Zeit um. Der Letzte, der sein Kärtchen in die Box geworfen hatte, dem gehörte dann das Bild. Wie lang die Zeit bis zum Signalton war, wussten die Gäste nicht.

Andrea Topitz-Kronister (2.v.l.), Managerin des Konzerthauses Weinviertel, ersteigerte das Aquarell. Hilfe-im-eigenen-Land-Präsidentin Sissi Pröll und Kunstsammler Michael Bertalanffy gratulierten.

Nach nur drei Minuten war Schluss und Andrea Topitz-Kronister, die Managerin des Konzerthauses Weinviertel in Ziersdorf, war ganz überrascht, dass das Aquarell nun ihr Eigen ist. 2.250 Euro waren an Spenden zusammengekommen, eine Summe, die Andreas Ubl für zu niedrig erachtete. Er ist Eigentümer des Hauptsponsors der Benefizveranstaltung, IFMS Infrastrukturelles Facility Management Service GmbH. "Wir verdoppeln den Betrag", sagte Ubl und entfachte damit den Ehrgeiz von Moderator Marke. Der rechnete zur Verdoppelung gleich die 550 Euro für die Weinflasche dazu und luchste dem Ziersdorfer Bürgermeister Stefan Schröter zusätzlich 200 Euro ab, die Ubl ebenfalls verdoppeln sollte.

Der Hollabrunner Architekt Ernst Maurer (l.) ersteigerte eine Magnumflasche "Antonia", der beste Rotwein im Hause Pröll, wie Winzer Maximilian Pröll verriet.

Andrea Topitz-Kronister (2.v.l.), Managerin des Konzerthauses Weinviertel, ersteigerte das Aquarell. Hilfe-im-eigenen-Land-Präsidentin Sissi Pröll und Kunstsammler Michael Bertalanffy gratulierten.

Kunstsammler Michael Bertalanffy (2.v.r.) stellte ein Bild von Kurt Moldovan zur Verfügung, das im Weingut Pröll für Sissi Prölls Verein "Hilfe im eigenen Land" versteigert wurde. Hauptsponsor der Veranstaltung Andreas Ubl (IFMS) und Erwin Pröll boten fleißig mit.

Kabarettist Rudi Roubinek hielt es nicht mehr auf seinem Sitzplatz aus, denn er spürte die Stimmung im Hof: "Es sind noch so viele Karterl übrig, die Leute hätten noch gerne gespendet." Er schnappte sich eine Spendenbox und ging von Tisch zu Tisch, um die restlichen Kärtchen einzusammeln - und holte damit weitere 2.200 Euro für den Verein. "Der Finanzchef schwitzt schon", scherzte Marek. "Wir legen 6.000 Euro drauf", fettete Ubl die Spendensumme schließlich auf.