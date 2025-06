Titelverteidiger: Maximilian Pröll erneut Jungwinzer des Jahres

Was macht den Weinviertel DAC Ried Steiningen 2024 so besonders? "Das Traubenmaterial war einfach super. Er war von Anfang an einer meiner Favoriten." Überhaupt sei der Wein aus der Ried Steiningen ein besonderes Liebkind des Weinguts. Es war im Vorjahr sehr trocken, da punktete der Weingarten in besagter Riede damit, dass es sich um sehr alte Reben - sie sind etwa 40 Jahre - handelt, deren Wurzeln tief in die Erde gehen. Wie der Riedenname verrät, wächst der Wein dort auf sehr schottrigem Boden. "Daraus werden ausdrucksstarke und würzige Weine, die hervorstechen." Der DAC Steiningen sei mit 13 Volumsprozent ein kräftiger Wein.