Ein halbes Jahr Schwarz-Rot in Göllersdorf: Was ist seitdem passiert?

Ende Februar war es in Göllersdorf fix: Nachdem die ÖVP bei den Gemeinderatswahlen die absolute Mehrheit verloren hatte, wurde in den Sozialdemokraten ein Koalitionspartner gefunden. Josef Reinwein (ÖVP) wurde erneut zum Bürgermeister gewählt und bekam als einziger Gemeindechef im Bezirk Hollabrunn mit Martin Schirmböck (ÖVP) und Stefan Hinterberger (SPÖ) zwei Vizebürgermeister.

Seitdem ist ein halbes Jahr vergangen und die Gemeindespitze zieht Bilanz: "Die Zusammenarbeit zwischen ÖVP und SPÖ funktioniert nicht nur, sie macht uns auch Spaß", sagt der Bürgermeister. Da nicken seine beiden Vizes. Mit gegenseitigem Respekt und dem klaren Ziel, die Gemeinde voranzubringen, wurden schon einige Projekte auf den Weg gebracht. Hochwasserschutz hat in Göllersdorf oberste Priorität "In den vergangenen Monaten konnten wir zeigen, dass gemeinsame Sache machen in Göllersdorf ganz einfach geht", denkt Schirmböck an einige Erfolge. Etwa beim Hochwasserschutz. Dieses Thema hat in Göllersdorf oberste Priorität. Die Gemeinde arbeite laufend an der Verbesserung der Schutzmaßnahmen, damit die Bürger auch in Zukunft sicher sein können.

Betreuungsangebot für Kinder wird ausgebaut Die Familien liegen den Gemeindevertretern ebenso am Herzen, darum wird in das Betreuungsangebot für Kinder und Jugendlich investiert - auch in finanziell schwierigen Zeiten. Wie berichtet, muss Göllersdorf eine Konsolidierungskonzept erstellen. Dennoch entsteht ein neuer Kindergarten in der Wienerstraße, um zusätzliche Kindergarten- und Hortplätze zu schaffen. Damit werden Eltern entlastet und den Kleinsten wird ein guter Start ermöglicht. ​Bisher wurden zudem Radwege ausgebaut und Straßen saniert, soweit es das Budget in der angespannten Lage zulässt.