Unwetter in NÖ: "Wasser im Göllersbach war fast so hoch wie im September"

Die Feuerwehr Breitenwaida war am Donnerstag im Einsatz, um in Hollabrunn und Göllersdorf, aber auch in Breitenwaida selbst nach dem Hagel und Starkregen zu helfen.

Die Gemeinde Göllersdorf ist den Feuerwehren für ihren unermüdlichen Einsatz dankbar. Ebenso den Gemeindemitarbeitern und jenen der Kläranlage Sierndorf/Göllersdorf . "Eure schnelle Hilfe bei Unwettern und Notfällen ist für unsere Sicherheit von unschätzbarem Wert", heißt es in einem Posting der Marktgemeinde. Zudem arbeite man mit Hochdruck am Hochwasserschutz : Rückstauklappen für den Göllersbach sind bestellt. Sobald sie verfügbar sind, werden sie installiert, um die Gemeinde noch besser zu schützen.

Die Feuerwehr Breitenwaida war am Donnerstag ebenfalls im Einsatz, um nach dem Hagel und Starkregen in Hollabrunn und Göllersdorf zu helfen: Kanalschächte und Straßen waren zu reinigen, überflutete Bereiche wurden auszupumpen. Außerdem wurde ein defekter Pkw während des Regens von der Straße entfernt. Als die 13 Kameraden zum Feuerwehrhaus zurückfuhren, wurden sie zu einem Einsatz in der Hubertusstraße in Breitenwaida, einer Katastralgemeinde von Hollabrunn, gerufen. Dort waren ebenfalls Reinigungsarbeiten notwendig.