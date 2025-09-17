Frischer Biss: Mateusz Pogoda startet als Zahnarzt in Göllersdorf

Sie ist barrierefrei und modern, verfügt einen großen, hellen Warteraum sowie drei Behandlungsräume und hat "vor allem ein freundliches Team", sagt Göllersdorf s Bürgermeister Josef Reinwein (ÖVP). Der Gemeindechef im Bezirk Hollabrunn ist froh, dass im Ort eine neue Zahnarztpraxis eröffnet wurde.

Zahnmediziner Mateusz Pogoda hat die offenen Kassenarztstelle übernommen, die lange Zeit nicht besetzt war. Diese war vakant, seit die bekannte Göllersdorfer Zahnärztin Elfriede Deninger vor einigen Jahren ihren Ruhestand antrat, seitdem fehlte diese Facharztrichtung in der Gemeinde.

Neue Zahnarztpraxis in Schönbornerstraße

Zu finden ist die Ordination in der Schönbornerstraße in den Räumen von Familie Koran. "Vielen Dank an die Familie", freut sich Reinwein, der mit seinen beiden Vizebürgermeistern Martin Schirmböck (ÖVP) und Stefan Hinterberger (SPÖ) zum Antrittsbesuch ausrückte, um sich die Praxis vor Ort anzusehen.