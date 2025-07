Modernes Wertstoffsammelzentrum nimmt in Göllersdorf Betrieb auf

Am Montag - 21. Juli - startet der Betrieb, ab Freitag wurde offiziell eröffnet: Das neue Wertstoffzentrum (WSZ) in Göllersdorf ist fertig. "Es ist das siebente, das der Abfallverband in Hollabrunn errichtet hat", erklärt Geschäftsführerin Angelika Büchler. Die Eröffnung des Göllersdorfer WSZs ist ein Lückenschluss im Bezirk, denn nun hat an jedem Tag eines der Zentren geöffnet.

Aus altem Sammelzentrum wird Bauhof

"Es ist ein guter Tag für Göllersdorf, wir sind gerüstet für die Zukunft", ist Bürgermeister Josef Reinwein stolz. Er ist auch deswegen sehr froh über das neue Sammelzentrum in der Industriestraße, weil das alte nun frei und zum Bauhof umgewandelt wird.