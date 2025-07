Es geht zügig voran: Göllersdorf bekommt zweiten Kindergarten

Das wichtige Projekt erfülle die Vorstellungen der Gemeinde und mache das familienfreundliche Göllersdorf sichtbar. "Aktuell wird am Dachstuhl gearbeitet", informiert Reinwein in einer Aussendung. Mit dem Neubau in der Wienerstraße entstehe ein modernes und zeitgemäßes Haus für Kinderbetreuung. Das trage der Entwicklung der Gemeinde, die sich über moderaten Zuzug freut, Rechnung.

Zwei Gruppen und eine weitere für Kleinkinder

Der neue Kindergarten ist zweigeschoßig und ist für zwei Gruppen sowie eine Tagesbetreuungseinrichtung für Kleinkinder geplant. "Bei Bedarf kann er auf bis zu sechs Gruppen erweitert werden", so der Bürgermeister. Damit reagiere die Gemeinde aktiv auf die steigende Nachfrage und die neuen gesetzlichen Vorgaben des Landes NÖ. Diese sehen zum Beispiel eine kleinere Gruppengröße bei Kleinkindern und die Aufnahme von Zweijährigen vor.