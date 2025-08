Petition: Gänserndorfer Eltern fordern günstigere Hort-Tarife

Durch die Petition seien die Menschen am einfachsten zu erreichen, sagt die Gänserndorferin über die Beweggründe. "Wir wollten als Eltern im Kollektiv kundtun, dass wir das nicht in Ordnung finden.“ Außerdem ist ein Initiativantrag in Arbeit, damit die Kostenerhöhung erneut im Gemeinderat behandelt werden muss.

Die fixen Abholzeiten seien ein Wunsch der Pädagoginnen, wie die zuständige Stadträtin Ulrike Cap (SPÖ) erklärte. Die Konsequenz, wenn die Eltern im Vorfeld die Abholzeit angeben müssen, sei laut Zach, dass die Kinder länger im Hort bleiben müssen, weil nicht sicher sei, ob die Eltern eine frühere Zeit schaffen.

Neuerlicher Infobrief an die Eltern

"Wir haben einen weiteren Brief an die Eltern geschickt, und alles noch einmal genau begründet“, sagt Cap im KURIER-Gespräch. Die fixen Abholzeiten seien keine Erfindung der Bezirkshauptstadt, die seien in den umliegenden Gemeinden Usus und von den Pädagoginnen gewünscht. Außerdem "sind wir von den Kosten her genau in der Mitte der anderen Gemeinde“, weiß die Stadträtin.