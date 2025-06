Sommerszene in Gänserndorf: Facelift nach 25 Jahren

Die Sommerszene in Gänserndorf feiert heuer ein Jubiläum: Seit 25 Jahren wird an jedem Wochenende im Sommer live Musik im Garten der Schmied-Villa geboten.

Im Jubiläumsjahr sind es nur noch neun statt 16 Abende (27. Juni bis 16. August). „Wir wollen am Freitagabend die Sommerszene bündeln“, erklärt Stadtchef René Lobner am Eröffnungsabend.

Dieser gestaltete sich anders, als in den Vorjahren: Die Sponsoren wurden zum Jubiläumsempfang in die Wirtschaftskammer eingeladen. Dort gab’s, typisch für die Sommerszene, natürlich Livemusik mit der Band „4 Non Plugged“.