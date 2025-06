Spatenstich: Gänserndorfer BH bekommt neue Bleibe

In den nächsten Monaten werde sich in der Bezirkshauptstadt also einiges bewegen, wie der Stadtchef weiß. Ein neu gestaltets Verwaltungsgebäude bringe auf jeden Fall einen Mehrwert für die Stadt und ein adäquates Umfeld für die Mitarbeiter. Lober, der auch Landtagsabgeordneter ist, sei der Landeshauptfrau mit dem Anliegen, die BH zu modernisieren jahrelang in den Ohren gelegen. Dass dieses Vorhaben in solch wirtschaftlich herausfordernden Zeiten nun umgesetzt wird, macht ihn dankbar.

Wie man so einen Umzug für 155 Mitarbeiter plant? "Akribisch", lacht die Bezirkshauptfrau, die Hoppalas mit Humor nehmen und im Rahmen einer Fehlerkultur annehmen will. "Es ist schon ein großes logistisches Ding", weiß, sie, was in den nächsten Monaten auf sie zukommt. Was sie zuversichtlich macht, dass alles nach Plan verlaufen wird: "Es gibt bei uns im Haus kein Raunzen, die Mitarbeiter tragen alles zu 100 Prozent mit."

Neue Adresse für Gänserndorfer Bezirkshauptmannschaft

"Es ist das erste Mal, dass wir sowas in Verwaltungsbereich machen", blickt Reiter-Havlicek auf die Baustelle des Übergangsquartiers. Der Gänserndorfer Standort sei der letzte, der vom Land saniert werden. "Das Beste kommt eben zum Schluss", bedankt er sich bei einem "super Führungsteam". Damit meint er Lobner und Pfeiler-Blach, die an einem Strang ziehen, um die BH für die Gänserndorfer sichtbarer zu machen. Das ist allein schon dem Eingang geschuldet: "Wir waren in den vergangenen Jahren nur über den Hintereingang erreichbar", bedauert die Bezirkshauptfrau. Doch das werde sich 2027 ändern: Unter dem Segen des Denkmalschutzes wird der Haupteingang nach vorne verlegt. "Damit zeigen wir Gesicht zur Stadt und öffnen unsere Türen", ist Pfeiler-Blach froh. Als I-Tüpferl bekomme die BH dann auch noch eine neue Adresse: Rathausplatz 4b.