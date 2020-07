NÖ: Während Opfer schliefen, ging Ex-Fremdenlegionär einbrechen

Diese Verhaftung lief wie in einem Krimi ab: Das Landeskriminalamt NÖ konnte mit Unterstützung der Spezialeinheit Cobra einen Einbrecher schnappen, der in ganz Europa gesucht wurde.

Diebesgut

Vergangene Woche schnappte die Falle in einem Waldstück in Leopoldsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha zu. Dort hatte der 48-jährige Rumäne, der früher bei der Fremdenlegion gedient hatte, in einem umgestürzten Hochstand einen Unterschlupf gefunden. Von hier aus soll er sich auch auf zahlreiche Einbruchstouren begeben haben. Diebesgut waren immer Schmuck, Alkoholika und Kosmetikartikel. Er soll zugeschlagen haben, als die Opfer in ihren Häusern schliefen.

Geständig

Gestern, Sonntag, konnte der mutmaßliche Täter schließlich festgenommen werden, als er mit einem Fahrrad den Wald verließ. Der 48-Jährige verbüßte im Ausland schon eine mehrjährige Haftstrafe wegen Einbruchsdiebstählen, heißt es. Bei einer ersten Einvernahme zeigte er sich zu den Vorwürfen umfassend geständig.