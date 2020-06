NÖ: Vom Flüchtling zum Maturanten in fünf Jahren

In die Schulgemeinschaft sei er gut aufgenommen worden, er habe schnell Freundschaften schließen können, sagt der Maturant. „Viele waren an meiner Geschichte interessiert, dem Leben in Syrien, warum wir uns zur Flucht entschieden hatten.“

Mehrwert

Für die Direktorin des BRG/BORG St. Pölten, Gertrud Aumayr, brachte der Schulbesuch des gebürtigen Syrers auch „einen Mehrwert für die ganze Klasse“. „Man muss aber dazusagen, dass das nicht immer so gut funktioniert. Murad ist ein sehr offener Mensch, hat sich toll entwickelt. Es ist schon erstaunlich, was er in den vergangenen Jahren geleistet hat“, berichtet Aumayr.