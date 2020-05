NÖ: Verdacht der Vergewaltigung - Polizei fasst Mann nach zwölf Stunden Suche

Es waren DNA-Untersuchungsergebnisse, die die Ermittler Anfang der Woche auf die Spur eines mutmaßlichen Vergewaltigers brachten. Das Problem: Der 22-jährige afghanische Staatsbürger war durch einen Justizirrtum vorzeitig aus der U-Haft entlassen worden.

Handy entsorgt

Zwölf Stunden lang hat das nö. Landeskriminalamt unter der Führung von Omar Haijawi-Pirchner alles aufgeboten, was an Fahndungsmaßnahmen möglich war. Die Angelegenheit gestaltete sich äußerst schwierig, da der Flüchtende gewarnt worden war und sein Handy entsorgt hatte. Gegen 22 Uhr konnten die Kriminalisten jedoch den gewünschten Erfolg landen und den 22-Jährigen im „Garten der Begegnung“ in Traiskirchen festnehmen.

Angesichts der politischen Tragweite des Falles und der Brisanz war es für die Ermittler wichtig, die Amtshandlung rasch zu Ende zu bringen.