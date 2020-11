NÖ: Trio ignorierte Ausgangssperre und schoss herum

In Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) hat am Mittwoch ein Trio mit Softguns für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Uniformierten waren laut Exekutive wegen der vermeintlichen Waffen alarmiert worden. Die beiden jungen Männer im Alter von 23 und 18 Jahren sowie eine 15-Jährige hatten mit den Softgun-Langwaffen in einem nahegelegenen Waldstück geschossen.

Sie hatten zudem Cannabis konsumiert und im beeinträchtigten Zustand Fahrräder bzw. einen E-Scooter gelenkt, berichtete die Polizei. Die Beschuldigten wurden wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz, das NÖ Jugendgesetz, die Straßenverkehrsordnung und das Covid-19-Maßnahmengesetz angezeigt.