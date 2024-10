NÖ: Haft und Einweisung nach Messerattacke in Asylheim

Nach einer Messerattacke in der Erstaufnahmestelle Ost in Traiskirchen (Bezirk Baden) im Februar ist ein Mann am Dienstag in einer Geschworenenverhandlung nicht rechtskräftig zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde nach Angaben des Landesgerichts Wiener Neustadt eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum ausgesprochen.

Ein 24-Jähriger hatte bei dem Angriff lebensgefährliche Verletzungen erlitten.