NÖ: Trägt dieser Einbrecher bereits eine Corona-Maske?

Auch wenn die Zahl der Einbrüche aufgrund der Corona-Krise in Niederösterreich massiv gesunken ist, muss die Polizei noch "alte" Fälle aufarbeiten.

Schmuck als Beute

In einem Fall, der sich am 5.März in Klosterneuburg in Niederösterreich ereignet hat, bittet die Polizei nun auch um die Mithilfe der Bevölkerung. Der Täter brach in ein Wohnhaus ein und stahl Bargeld, Schmuck und Uhren. Dabei entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Allerdings wurde der Unbekannte bei dem Einbruch von einer Überwachungskamera erfasst. Dabei wirkt es ganz so, als würde der Mann eine Corona-Maske tragen.

Hinweise erbeten

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Klosterneuburg unter der Telefonnummer 059133-3220 erbeten.