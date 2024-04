NÖ: Toter Biber trieb in der Ybbs

Im Bereich von Winklarn bei Amstetten wurde der Biber am vergangenen Freitag in der Ybbs gesichtet und gemeldet. Über die Bezirkshauptmannschaft Amstetten wurde daraufhin die Freiwillige Feuerwehr Winklarn alarmiert und mit der Bergung des toten Tieres beauftragt.

Einsatz der Feuerwehr Winklarn an der Ybbs

Polizei und Behördenvertreter waren bereits vor Ort, als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf. Den Einsatzkräften gelang es rasch, den Kadaver aus dem Wasser zu ziehen. Der Biber wurde gesichert verwahrt und an die Behördenvertreter übergeben. Am Montag soll das Tier dann von Sachkundigen der Naturschutzbehörde überprüft werden.