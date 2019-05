NÖ-Talent im spanischen Nachwuchsfußball unterwegs

Der 20-jährige Merzak Bouguerzi träumt den Traum vom Profifußballer. Nach einem halben Jahr in der Akademie St. Pölten und beim SV Donau ging es für ihn nach Spanien. Dort spielte er in der höchsten spanischen U19-Liga bei CD Toledo. Der gebürtige Ybbser kickte gegen die Jugendmannschaft von Villareal und Atletico Madrid. „Mein absolutes Highlight war ein Tor gegen Villareal“, erzählt er. Nachdem sich für ihn nach einjähriger Spielzeit aber keine Aufstiegsmöglichkeit in Spanien ergeben hat, ist er wieder nach Niederösterreich zurückgekehrt.

Nun ist er Stammspieler beim ASK Ybbs (2. Landesliga West) und spielt im zentralen Mittelfeld. Er sieht seinen Heimatverein aber nur als Zwischenstopp: „Es ist ein Sprungbrett. Ich möchte meinen Träumen nachgehen und Schritt für Schritt nach oben aufsteigen.“