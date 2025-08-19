Michael Kögl soll neuer Vizebürgermeister von St. Pölten werden

Die St. Pöltner SPÖ traf zwei wichtige Personalentscheidungen: Michale Kögl soll die Funktion des ersten Vizebürgermeisters übernehmen, nachdem Harald Ludwig sie überraschend zurückgelegt hatte. Lukas Wenighofer wird in den Gemeinderat nachrücken. „Es freut mich besonders, dass nun Menschen in Verantwortung kommen, die in Zeiten der außerordentlich positiven Entwicklung unserer Stadt in den letzten 20 Jahren ‚erwachsen‘ geworden sind und nun ihren Teil dazu beitragen wollen, St. Pölten so verantwortungsvoll weiterzuentwickeln. Diese Entscheidung unterstreicht, dass wir mit einem starken, jungen und zugleich erfahrenen Team in die nächsten Jahre gehen", sagt St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler in einer Aussendung.

Mit Michael Kögl wird ein überzeugter St. Pöltner zum ersten Vizebürgermeister vorgeschlagen, der nicht nur tief in der Stadt verwurzelt ist, sondern auch bundespolitische Erfahrung mitbringt, heißt es in der Aussendung. Als Bundesvorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ und langjähriger Gemeinderat hat er bewiesen, wie sehr ihm die Anliegen junger Menschen, sozialer Zusammenhalt und eine moderne Stadtentwicklung am Herzen liegen. Kögl wäre der jüngste St. Pöltner Vizebürgermeister aller Zeiten. Sein Ziel: St. Pölten als lebenswerte, innovative und gerechte Stadt weiter voranzubringen. „Es ist mir eine große Freude und Ehre, von Bürgermeister Matthias Stadler und der SPÖ-Fraktion als ersten Vizebürgermeister der Landeshauptstadt St. Pölten und Fraktionsvorsitzender vorgeschlagen zu werden. Ich habe in St. Pölten Politik gelernt und diese Prägung auf alle Ebenen, auf denen ich in den vergangenen Jahren tätig war, mitgenommen", sagt Kögl.

Er dürfe nun die Erfahrungen, die er als parlamentarischer Mitarbeiter in National- und Bundesrat, als Klubsekretär für innere Sicherheit, Landesverteidigung und Europa und zuletzt als stellvertretender Kabinettschef im Sozialministerium gesammelt habe, in seiner Heimatstadt einbringen. "Dass ich als Bundesvorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ einen besonderen Fokus für die Interessen, Bedürfnisse und Anliegen junger Menschen habe, leitet mich dabei besonders." Junge Menschen seien nicht die Zukunft, sie seien die Gegenwart und diese gelte es heute zu gestalten. Designierter Vize bittet um Vertrauen des Gemeinderats "Ich will für die St. Pöltner arbeiten, Menschen zusammenbringen und mit ihnen gemeinsam das tun, wofür wir gewählt sind: die Stadt, die wir jeden Tag leben und lieben, gestalten! Dafür bitte ich um das Vertrauen des Gemeinderats von St. Pölten", so der designierte Vizebürgermeister.