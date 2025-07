St. Pölten wählt bald: Termingeheimnis und politische Spannungen

Am vergangenen Montag hat sich die St. Pöltner Stadtpolitik in die Sommerpause verabschiedet. Die nächste Gemeinderatssitzung findet erst wieder Ende September statt.

Allerdings könnten die Politferien etwas kürzer ausfallen, denn in der Landeshauptstadt stehen Wahlen an. Bürgermeister Matthias Stadler will mit der SPÖ die absolute Mehrheit verteidigen, während die Opposition (ÖVP, FPÖ, Grüne, Neos) diese brechen möchte.