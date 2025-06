Frequency-Tragödie: Staplerfahrer verurteilt, Richter übt Kritik

Was viele Camper dabei möglicherweise übersehen: Ein kleines Kreuz am Traisenufer erinnert an eine Frau, die am 23. August 2024 an dieser Stelle ihr Leben verlor. Die 53-Jährige war als Joggerin unterwegs, als sie von einem Teleskopstapler erfasst und tödlich verletzt wurde. Der tragische Vorfall ereignete sich während der Abbauarbeiten nach dem Festival.

Der Lenker der Arbeitsmaschine musste sich deshalb vor Gericht verantworten.