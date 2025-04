Beinahe-Katastrophe brachte der Stadt St. Pölten brisante Klage ein

Es war dem Mut und dem raschen Handeln einer Familie zu verdanken, dass der 12. November 2023 nicht als ein schwarzer Tag in die Geschichte der Landeshauptstadt St. Pölten einging.

Die 14-jährige Nejla Cenanovic, ihr Bruder und ihre Familie reagierten blitzschnell, als sie starken Rauchgeruch wahrnahmen. Tatsächlich brannte es in einem der Kellerabteile in dem Hochhaus in der Josefstraße bereits.

Das Quartett alarmierte die Feuerwehr und machte Nachbarn auf die Gefahr aufmerksam. 45 Menschen konnte so das Leben gerettet werden.