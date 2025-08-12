Rücktritt via Facebook: St. Pöltner SPÖ-Vize legt überraschend sein Amt nieder

Nach über 20 Jahren in der Stadtpolitik hat St. Pöltner SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig am Dienstag seinen Rückzug angekündigt.

"Ich habe mich in diesen Tagen entschlossen, bei der kommenden Gemeinderatswahl nicht mehr dabei zu sein", informierte er via Facebook. Ludwig war seit 2020 Vize, der jüngste Vizebürgermeister, den die Stadt je hatte. "Im Herbst werde ich bei der Gemeinderatssitzung nicht mehr dabei sein", sagte der 48-Jährige laut NÖN-Bericht. Viele Veränderungen im privaten Bereich hätten ihn dazu bewogen.

Laut KURIER-Informationen waren selbst eine engsten Mitstreiter vom Facebook-Posting völlig überrascht und können sich den Rücktritt nicht erklären. Es soll eine persönliche Nachricht geben, in der er Ludwig darauf hinweist, zu diesem Schritt gedrängt worden zu sein.

Das Rücktrittsgesuch will Ludwig dem Bericht zufolge in den nächsten Tagen einreichen. 24 Jahre Stadtpolitik Der 48-Jährige zog 2001 in den Gemeinderat der niederösterreichischen Landeshauptstadt ein. 2019 wurde er Stadtrat, seit Februar 2020 fungiert er als Vizebürgermeister. Die Gemeinderatswahl findet spätestens Anfang 2026 statt. Die SPÖ mit Bürgermeister Matthias Stadler hält die absolute Mehrheit.