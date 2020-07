NÖ: Sogar die Militärmusik kämpfte gegen das Coronavirus

104 Menschen starben in Niederösterreich bislang an den Folgen des Coronavirus, elf befinden sich derzeit in medizinischer Behandlung, zwei Personen liegen auf Intensivstationen. Dass es weitaus schlimmer hätte kommen können, da sind sich SPÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Militärkommandant Martin Jawurek einig. „Aber ich denke, dass wir richtig und schnell reagiert haben“, sagt Königsberger-Ludwig.

Quarantäne

Klar ist auch, dass die Gefahr noch lange nicht vorüber ist. Fünf Corona-Cluster haben die Behörden zuletzt im Land ausgemacht, es mussten Schulen geschlossen und Menschen in Quarantäne geschickt werden.

Betriebe desinfiziert

Als starker Partner in Zeiten der Krise habe sich in den vergangenen Monaten das Bundesheer erwiesen, betont die Politikerin. Tatsächlich bekamen seit Mai mehr als 500 Soldaten den Einsatzbefehl, darunter Männer und Frauen, deren Grundwehrdienst verlängert wurde, drei Miliz-Kompanien halfen in NÖ ebenfalls aus.

„Wir haben in sechs Bezirken Grenzkontrollen durchgeführt und durch unsere ABC-Abwehrtruppe acht Betriebe desinfiziert“, berichtet Jawurek.