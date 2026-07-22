Neue App erfasst Störche und Greifvögel in den Marchauen

Grenzen überwinden - das tun Tiere ganz selbstverständlich. Störche, Adler und andere Vögel fliegen einfach über Staatsgrenzen hinweg. Das soll auch im Naturschutz funktionieren. Dazu wurde nun ein grenzüberschreitendes Kleinprojekt in den Marchauen (Bezirk Gänserndorf) ins Leben gerufen, um den Schutz der Großvögel zu verbessern. Es nennt sich: „Greifvögel und Störche ohne Grenzen“.

Es ist eines der ersten Projekte des Kleinprojektefonds Slowakei–Österreich. Dieser startete im Frühjahr dieses Jahres und will grenzüberschreitende Initiativen zwischen Österreich und der Slowakei fördern. Zusammenarbeit auf beiden Seiten der March Das Projekt „Greifvögel und Störche ohne Grenzen“ wird vom Verein Auring – Biologische Station Hohenau-Ringelsdorf (Bezirk Gänserndorf) gemeinsam mit SOS/BirdLife Slovensko umgesetzt. Das Projekt stärkt die Zusammenarbeit von Ornithologen, Naturschützern sowie lokalen Akteuren beiderseits der March.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NÖ.Regional Beobachteten im Marchegger Schlosspark Vögel: Sylvia Hysek und Ludmila Glembova (NÖ.Regional) mit Auring-Obmann Thomas Zuna-Kratky. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NÖ.Regional Blick durchs Fernrohr auf eines der Storchennester am Marchegger Schloss. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NÖ.Regional Die neue App ist Im Kleinprojekt entstanden: Nester der Großvögel können nun in Österreich und der Slowakei einheitlich erfasst und zielführender ausgewertet werden. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NÖ.Regional Blick durchs Fernrohr auf eines der Storchennester am Marchegger Schloss. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NÖ.Regional Thomas Zuna-Kratky erläutert erste Ergebnisse der Vogelbeobachtung. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NÖ.Regional Mit der neuen App wird schon gearbeitet.

Im Mittelpunkt stehen Weiß- und Schwarzstorch, See- und Kaiseradler sowie weitere Greifvögel, Eulen- und Krähenarten der Marchauen. Erstmals werden ausgewählte Vogelarten nach einer gemeinsamen Methodik grenzüberschreitend erfasst. Eine eigens entwickelte App unterstützt die einheitliche Dokumentation der Brutnester im Gelände und erleichtert die Zusammenarbeit ebenso wie die langfristige Beobachtung der Bestände. Sogar Beobachtungen interessierter Laien können in die Datenerhebung einfließen. Neue Kartierungsmethode via App Bei einer gemeinsamen Begehung im Schlosspark Marchegg stellte AURING-Obmann und Landschaftsökologe Thomas Zuna-Kratky den Vertreterinnen des Kleinprojektefonds die neue Kartierungsmethode und die unterstützende App vor. Zahlreiche Storchennester und andere Großvögel konnten direkt vor Ort gesichtet werden.