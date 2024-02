NÖ: Skelettkopf im Waldboden gefunden

In Neuhofen a. d. Ybbs (Bezirk Amstetten) ist am Dienstag in der Nähe eines Bachbetts ein Skelettteil entdeckt worden. Es dürfte sich um einen Kinderkopf handeln. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte, dass die Staatanwaltschaft St. Pölten eine Obduktion angeordnet hat. Laut einem Onlinebericht der NÖN stieß eine Spaziergängerin im Wald auf den Totenkopf.