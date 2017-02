NÖ: Senior-Einbrecher geschnappt

NÖ Ermittler haben einen Senior-Einbrecher ausgeforscht. Der 61-Jährige soll von Anfang Juni bis Ende September 2016 im Bezirk Bruck a.d. Leitha sein Unwesen getrieben und fast 11.500 Euro Schaden verursacht haben. Er sei "umfassend geständig", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann verbüßt derzeit eine Strafhaft in der Justizanstalt Sonnberg "wegen ähnlich gelagerter Delikte".

Dem 61-Jährigen aus dem Bezirk Gänserndorf wurden zehn Einbrüche zugeordnet, wobei es in sechs Fällen beim Versuch geblieben war, berichtete die Landespolizeidirektion.

Tatorte befanden sich in Berg, Hainburg a.d. Donau, Petronell-Carnuntum und Wolfsthal. Eingebrochen wurde etwa in ein Gemeindeamt, eine Ordination, einen Sportplatz, eine Tierklinik sowie in diverse Gaststätten. Zur Beute zählten Sportartikel wie Eislauf- und Skischuhe, ein Fahrrad sowie Bargeld.

Der Wert des Diebesguts wurde mit 3.100 Euro angegeben, der Sachschaden liegt mit rund 8.200 Euro deutlich höher, teilte die Polizei mit. Als Verdächtiger ermittelt wurde der Niederösterreicher den Angaben zufolge durch die Auswertung von DNA-Spuren. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.