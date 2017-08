Beim Unfall einer Pferdekutsche sind am Samstagabend in Großrußbach (Bezirk Korneuburg) sieben Personen zum Teil schwer verletzt worden. Sie wurden per Hubschrauber und Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht, berichtete die Bezirksstelle des Roten Kreuzes. Demnach war das Gefährt umgestürzt.