NÖ: Rückkehr in den Job ist für Krebspatienten oft wichtiger Genesungsfaktor

Eine sinnerfüllte Beschäftigung mit der Rückkehr ins Arbeitsleben ist für rekonvaleszente Krebspatienten vielfach ein positiver Genesungsschritt. Weil allein in Niederösterreich jährlich rund 9.300 Menschen an Krebs erkranken, rückten Expertinnen und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) zum Weltkrebstag (4. Februar) den großen Wert des Wiedereinstiegs in den Job als Unterstützung bei der Gesundung besonders in den Blickpunkt.

Während in ganz Österreich jährlich rund 46.000 Menschen an Krebs erkranken, waren es allein in Niederösterreich im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2023 rund 9.350 Neuerkrankungen. 40 Prozent der Betroffenen befinden sich vom Alter her in der Ausbildung oder im Erwerbsleben.