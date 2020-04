NÖ: Polizei verhaftet angeblichen Bitcoin-Millionär

Beteiligungsgeschäft

Der mutmaßliche Ganove flog auf, als Mitte Februar 2020 ein Manager in Kärnten Anzeige erstattete. Er gab an, dass er im Zuge eines Beteiligunggeschäfts um 3,7 Millionen Euro betrogen worden sei.

Kein Geld für die Gebühren

Dadurch kam der Fall ins Rollen und A. geriet ins Visier der Ermittler. Der Verdacht der Fahnder: Der 26-Jährige soll sich als Bitcoin-Millionär ausgegeben und so die Kunden getäuscht haben. Denn A. gab an, dass er über Bitcoins in der Höhe von 33,5 Millionen Euro verfüge, jedoch für die Auszahlung bestimmte Gebühren leisten müsse, welche er derzeit aber nicht selbst finanzieren könne.

15.000 Euro herausgelockt

Dem Manager in Kärnten lockte er so 15.000 Euro heraus, zum Jahresanfang soll A. zudem Kaufverträge für mehrere Reihenhäuser mit einem Gesamtkaufpreis in der Höhe von rund 3,4 Millionen Euro unterschrieben haben.

Auch einen neuwertigen Audi RS8 soll sich der mutmaßliche Betrüger, der laut Polizei großteils geständig ist, ergaunert haben.