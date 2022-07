NÖ: Polizei sucht mutmaßliches Einbrecher-Paar mit Fotos

Zwei bislang unbekannte Täter (ein Mann und eine Frau) brachen am 21. Mai 2022, um 1:19 Uhr in das Kino „Apollo“ in Stockerau, Bezirk Korneuburg, ein. Die beiden stahlen laut Polizei Bargeld, Lebensmittel, einen alten Schraubendreher sowie den unteren Teil einer Registrierkasse. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.

Wie die Einbrecher in das Kino gelangten, ist nicht bekannt. Der Hintereingang sei entweder unversperrt gewesen, oder die Täter seien in Besitz des Postschlüssels gewesen, vermuten die Ermittler.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde nun um Veröffentlichung der beigeschlossenen Lichtbilder der bislang unbekannten Täter ersucht.