NÖ: Pkw-Lenker krachte gegen Leitschiene und beging Fahrerflucht

Ein 25-jähriger Niederösterreicher ist am Samstagvormittag auf der Kremser Schnellstraße (S33) im Gemeindegebiet von Gedersdorf (Bezirk Krems-Land) mit seinem Pkw gegen die Leitschiene gekracht und hat Fahrerflucht begangen. Die Polizei konnte den Mann auf der S5 anhalten. Er hatte keinen Führerschein und sein Pkw war nicht zum Verkehr zugelassen, berichtete die Polizei.

Auf der Rampe der S33 in Richtung Stockerauer Schnellstraße (S5) dürfte der 25-Jährige aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und dabei gegen die Leitschiene am linken Fahrbahnrand gestoßen sein, hieß es vonseiten der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Krems an der Donau hätten den Unfall mitbekommen. Als sie bei der Unfallstelle eintrafen, war der Fahrzeuglenker allerdings bereits geflüchtet, berichtete die Polizei.

Bei der anschließenden Fahndung wurde der Pkw des 25-Jährigen auf der S5 in Fahrtrichtung Krems entdeckt. Der Mann verweigerte laut Polizei eine Untersuchung der Fahrtüchtigkeit, er dürfte durch Suchtmittel beeinträchtigt gewesen sein. Das missbräuchlich am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen wurde sichergestellt. Der 25-Jährige wurde angezeigt.