NÖ: Newcomer verwaltet Landes-Milliarden

Dass der 38-jährige Ludwig Schleritzko in die Landesregierung wechselt war am Donnerstagvormittag keine Überraschung mehr. Die Gerüchte hatten sich zuletzt verdichtet, dass der Direktor des Nationalparks Thayatal in das ÖVP-Team der zukünftigen landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wechselt.

Foto: /Land NÖ Ein Knalleffekt dagegen war die Verkündung der zukünftigen Ressort-Aufteilung. Ludwig Schleritzko wird als landespoltischer Newcomer die Verantwortung für das rund neun Milliarden Euro schwere Landesbudget übernehmen, sowie für das Veranlagungspaket des Landes, das derzeit bei einer Bewertung von rund 2,5 Milliarden Euro hält. Außerdem steht der Neo-Landesrat künftig dem NÖ Gesundheits- und Sozialfonds vor, über den die Finanzierung des Gesundheitsversorgung abgewickelt wird. Auch das Groß-Ressort Straßenbau fällt künftig in seine Verantwortung.

Mikl-Leitners zukünftiger Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf wird zu seinem bisherigen Verantwortungsbereich Agrar, Umwelt und Energie auch die Landeskliniken bekommen.

Und die desgnierte Landeshauptfrau selbst verantwortet die Bereiche Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung sowie das Landespersonal. Dazu kommt das Gemeinderessort, in dem maßgeblich über die Vergabe von Fördergeld für Niederösterreichs 573 Kommunen entschieden wird.

Die weiteren ÖVP-Mitglieder der Landesregierung bleiben unverändert, informierte Mikl-Leitner am Donnerstag: "Ich setze auf Stabilität und auf politisches Handwerk." Landesrätin Petra Bohuslav werde weiterhin für Wirtschaft, Tourismus und Sport zuständig sein, Landesrätin Barbara Schwarz für Soziales, Bildung, EU und Familien. Und Landesrat Karl Wilfing wird in Zukunft die Ressorts Verkehr und Wohnbau verantworten.

Schlagend werden alle Veränderungen mit dem Abtritt Erwin Prölls als Landeshauptmann. Derzeit geht man davon aus, dass die Amtsübergabe im Rahmen eines Sonderlandtags am 19. April über die Bühne gehen wird.

Zuvor muss sich Johanna Mikl-Leitner am Landesparteitag Ende März noch ihrer Wahl zur ÖVP-Chefin stellen.