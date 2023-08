Die anhaltende Hitze lässt auch die Gefahr von Fahrzeugbränden auf den Straßen und Felder steigen. Nachdem am Sonntagabend im Bezirk Amstetten ein Tiertransporter auf der A1 in Flammen aufgegangen war, stieg am späten Mittwochnachmittag wieder eine mächtige Rauchsäule über der Westautobahn auf. Aus unbekannter Ursache hatte im Bereich von Seisenegg (Bez. Amstetten) ein Kleintransporter auf offener Strecke zu brennen begonnen.