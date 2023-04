NÖ: Neue Pflegelehre spaltet Landesrätinnen von ÖVP und SPÖ

Man habe angesichts des Engpasses an Pflegekräften in den vergangenen Jahren bereits viel für das Aus- und Weiterbildungsangebot getan, so Teschl-Hofmeister. Man wolle so viele wie möglich für einen Job im Pflegebereich begeistern. Die aktuell tätigen Pflegekräfte sollen so entlastet und gleichzeitig die Grundlage geschaffen werden, dass in NÖ weiterhin hohe Qualität in diesem Bereich gewährleistet werden könne.

Kein Allheilmittel

Teschl-Hofmeister: „Die Pflegelehre wird nicht das Allheilmittel sein, um den Fachkräftemangel zu beheben, aber sie ist ein weiterer, wichtiger Schritt, um den künftigen Bedarf an Pflegekräften decken zu können.“