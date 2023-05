NÖ: Murenabgänge sorgen noch für längere Zeit für Behinderungen

Zu längeren Sperren einer Landesstraße und eines Wanderwegs führen Hangrutschungen, die sich rund um den Feiertag aufgrund der massiven Niederschläge in Niederösterreich ereignet haben.

Nach einem Murenabgang musste am Donnerstag das Wandergbiet Hagenbachklamm in St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) gesperrt worden. Zwei Feuerwehren standen am Donnerstagnachmittag im Einsatz, um Wanderer sicher zu den Ausgängen der Klam zu geleiten.