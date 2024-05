NÖ: Moderner Soldatenfunk an Jägerbrigade übergeben

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Mittwoch neue Funkgeräte an die Soldatinnen und Soldaten der 7. Jägerbrigade am Standort Amstetten übergeben.

Im Vorfeld hatte es Kritik am Plan gegeben, in Wahlkampfzeiten Funkgeräte extra von Klagenfurt ins Heimatbundesland der Ministerin und wieder zurück zu bringen. Die Übergabe wurde letztlich logistisch anders gelöst, es wurden Funkgeräte aus Wien gebracht, hieß es auf APA-Anfrage.