Nach Messerattacke in Asylquartier: Opfer weiter in Lebensgefahr

Im Fall der Messerattacke in der Erstaufnahmestelle Ost in Traiskirchen (Bezirk Baden) hat sich das 24-jährige Opfer am Mittwoch weiter in Lebensgefahr befunden. Der libysche Staatsbürger werde in einem Krankenhaus intensivmedizinisch betreut, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage. Der tatverdächtige 22-jährige Marokkaner war bei einer ersten Befragung nicht geständig.

Verübt worden war der Angriff am Montag kurz vor 19.30 Uhr. Der Marokkaner soll den 24-Jährigen mehrmals mit einem Messer attackiert haben, vorangegangen sein dürfte ein Streit.