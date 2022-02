NÖ: Mehrere Personen bei Brand in Wohnungen eingeschlossen

Mehrere Personen sind am Samstag in den frühen Morgenstunden bei einem Brand in einer Wohnhausanlage in Weissenbach an der Triesting (Bezirk Baden) regelrecht in ihren Wohnungen eingeschlossen gewesen. Im Erdgeschoß eines Stiegenhauses brannten ein Sofa sowie ein Gaszähler- und ein Stromverteilerkasten, berichtete das Bezirkskommando in einer Aussendung. Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde laut Polizei niemand. Ermittlungen zur Brandursache waren im Laufen.