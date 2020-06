Ehedrama: Zweifache Mutter niedergestochen

Als Motiv für die Bluttat dürfte die bevorstehende Scheidung des Paares in Frage kommen. Deshalb kam es am Donnerstag im Laufe des Tages zu einer schweren Auseinandersetzung des Paares. Nachdem Isabell W. trotz Drohungen ihres Mannes keine Anzeige gegen ihn machen wollte, kam es auch zu keinem Betretungsverbot durch die Polizei.

Am Abend dürfte der Mann dann die Nerven verloren haben. Nach einem lautstarken Streit im Garten ihres Hauses wurde Isabell W. mit einem Messer in die linke Halsseite gestochen. Die Klinge dürfte die Halsschlagader durchtrennt haben. Die Frau wurde blutüberströmt im Garten des Hauses gefunden. Die gelernte Drogistin und Schönheitsfachberaterin, die in Hochwolkersdorf ein Marketingbüro betreibt, wurde bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt. Sie hatte beim Eintreffen des ÖAMTC-Rettungshubschraubers keinerlei Vitalfunktionen und wurde über 20 Minuten reanimiert. und anschließend in äußerst kritischem Zustand ins Landesklinikum Wr. Neustadt geflogen. Ob sie den Angriff überleben wird, war zunächst äußerst fraglich.